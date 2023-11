BEN POOLE (UK) SPIRIT OF 66 Catégories d’Évènement: 4800

Verviers BEN POOLE (UK) SPIRIT OF 66, 16 novembre 2023, VERVIERS. BEN POOLE (UK) SPIRIT OF 66. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Artiste au talent insolent, une voix subtilement Soul et un jeu de guitare à vous réconcilier avec le concept de Guitar Hero, Ben Poole rafraichit à merveille le British Blues sans le dénaturer. Il y apporte sa patte, un son actuel et une brillante énergie. Votre billet est ici SPIRIT OF 66 VERVIERS Place du Martyr, 16 4800 20.0

