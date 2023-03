Vertumne – Manu Galure – Concert dès 6 ans Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Vertumne – Manu Galure – Concert dès 6 ans Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse, 8 avril 2023, Chamonix-Mont-Blanc . Vertumne – Manu Galure – Concert dès 6 ans 381 Rue du Lyret Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret

2023-04-08 18:30:00 18:30:00 – 2023-04-08

Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret

Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie EUR Dans le cadre de la 21ème édition du Printemps Musical, organisé par la MJC de Chamonix.

Concert tout public dès 6 ans. Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auditorium de l'Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Ville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie Lieu Ville Auditorium de l'Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc

Vertumne – Manu Galure – Concert dès 6 ans Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 2023-04-08 was last modified: by Vertumne – Manu Galure – Concert dès 6 ans Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse Chamonix-Mont-Blanc 8 avril 2023 381 Rue du Lyret Auditorium de l'Ecole de Musique et de Danse Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auditorium de l'Ecole de Musique et de Danse Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie