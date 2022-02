« Vertikal » Mourad Merzouki / Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig Alès Alès, 1 mars 2022, AlèsAlès.

Après nous avoir éblouis avec Pixel et Boxe-Boxe, Mourad Merzouki poursuit ses expérimentations et propulse ses dix danseurs hip-hop en apesanteur. Plus que des danseurs, ce sont des acrobates et des équilibristes de très haut niveau qu’il nous présente, vingt ans après la création de sa compagnie Käfig, avec quelque 30 créations présentées dans 700 villes de 60 pays, devant plus de 1,5 millions de spectateurs.Tout semble possible, la chute comme l’élévation. Le rapport au sol, si primordial pour le danseur hip-hop, sera fondamentalement modifié. Les jeux de contacts entre les interprètes seront bousculés: le danseur pourra tour à tour être socle et porteur ou au contraire voltigeur, marionnette animée par le contrepoids de ses partenaires au sol. Mourad Merzouki »Vertigineux … On oublie les baudriers et les câbles, on ne retient que la fluidité, la légèreté, la poésie d’un spectacle sur le fil . » JT 20H / France 2″Des images fortes, des corps d’où émergent une sensibilité et une sensualité plutôt rares dans le hip hop, forment l’essentiel d’un spectacle d’une surprenante beauté. » La Terrasse »Passé par les arts martiaux et le cirque, Mourad Merzouki aime pulvériser les repères physiques et visuels. Vertikal est son nouveau vertige. » Le Monde »Exigeante et implacable, la langue hip-hop déclinée ici par Merzouki explore toutes les possibilités offertes par le corps, autant de perspectives démultipliées par l’utilisation spectaculaire de la dimension verticale . » La Croix »Et soudain, Vertikal prend un goût d’éternité, celui de la quête poétique d’un autre espace-temps. » Danser canal historique*Infos pratiques :- Rendez-vous le 01 et le 02 Mars 2022- Où? : Le Cratère, Scène Nationale de Théâtre, à Alès- Quand ? : Début de la représentation à 20h30 le 01 Mars et 19h00 le 02 Mars- Tarifs : 28€ – 26€ – 22€ – 16€- Informations complémentaires et réservations auprès du Cratère, par téléphone au 04 66 52 52 64 ou sur leur site internet : https://lecratere.fr/

