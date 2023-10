Karaoké Orchestar Vertigo Marseille, 9 novembre 2023, Marseille.

Karaoké Orchestar Jeudi 9 novembre, 19h00 Vertigo Entrée libre

Le Karaoké Orchestar sera au Vertigo Bar Food à Marseille, le 9 novembre.

3 musiciens – batterie,guitare et accordéon, 180 morceaux,

Et toi, public.

Viens choisir ton morceau préféré, et ils t’accompagnent jusqu’au bout de la nuit.

A partir de 19h

Réservation :

Vertigo Bar Food / 04 91 91 07 11

75 Rue Sainte, 13007 Marseille

Informations :

facebook.com/karaokelivemars

instagram.com/karaoke_orchestar/

Vertigo 75 Rue Sainte, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T22:30:00+01:00

