Las Divas Del Perreo Vertigo Marseille, 19 octobre 2023, Marseille.

Las Divas Del Perreo Jeudi 19 octobre, 21h00 Vertigo Entrée libre

Collectif de DJ féminin tourné vers les musiques dansantes latinos, afro-caribéennes et urbaines.

Avec Marseille comme port d’attache et leurs origines, elles représentent un pont entre l’Europe et l’Amérique Latine.

Leur concept: le « »tropigyal » »

Las Divas ne choisissent pas le terme « »Perreo « » par hasard.

En espagnol, il provient de « perro » qui signifie chien et est une manière péjorative de parler de la façon dont les femmes et leur partenaire dansent sur du reggaeton paraissant reproduire le mouvement des chiennes s’accouplant.

Le féminisme latino-américain a repris la bannière du perreo comme transgression et réappropriation du corps des femmes par elles-mêmes.

C’est un collectif qui apporte à la fête une saveur authentique, qui va au-delà du djing et mélange la musique, la danse et la performance.

La mission : faire danser et rendre visible les femmes dans le monde de la nuit.

