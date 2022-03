Vertigo Leeno / ATN / Dilome Théâtre de l’Œuvre, 29 mars 2022, Marseille.

Vertigo Leeno / ATN / Dilome

Théâtre de l’Œuvre, le mardi 29 mars à 19:00

Concert RAP et temps d’échanges Vertigo Leeno, ATN et Dilome ont fouillé dans leurs textes et en ont écrit spécialement pour la Quinzaine Stupéfiante autour du thème CANNABIS LINE UP: ◾️ Vertigo Leeno Rappeur Marseillais, mélangeant des textes introspectifs et politiques, faisant un constat de la société le ramenant à son vécu. Leeno parle de sa vision du monde, sa détermination, ses faiblesses et les faiblesses d’autrui sur des instrumentales variées. ◾️ATN Jeune rappeur de la Plaine, bercé par les mélodies sur des fond old school. Dans ses textes, il exprime sa rage envers des injustices dans la société en y mêlant sont passé. ◾️ Dilome “Jeune rapeuse marseillaise, j’écris et rap dans ma chambre depuis l’époque du collège. Je suis sortie de ma chambre y’a 1 ans à peu près en créant mon insta. Le rap pour moi c’est un échappatoire c’est ce qui me permet de m’exprimer. Dans mes textes je parle de moi, de ce qui m’entoure, de ma ville”. – ENTREE PRIX LIBRE – Théâtre de l’Oeuvre : 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille STAND DE RDR sur tous les événements // Matériel de RdR à dispo // Documentation sur les produits psychoactifs // Liste biblio-média de trucs à regarder, écouter ou lire sur le sujet ! L’ensemble des évents de la @QuinzaineStupefiante à suivre sur la page Facebook et Instagram /// du 26 MARS au 8 AVRIL /// Marseille La Quinzaine Stupéfiante : ▪️▪️▪️regroupe un ensemble d’acteur.ices de Réduction des Risques, de lieux recevant du public, de bénévoles ▪️▪️▪️ souhaitant proposer des événements participatifs dont le but est d’échanger ensemble sur des questions liées aux drogues ///// ateliers participatifs, discussions, écoutes collectives, émissions de radio, concerts ///// les lieux de la Quinzaine 2022 : La Cinégraphie x Atelier l’Amiante ▪️ La Dar Centre Social Autogéré ▪️L’Embobineuse ▪️Le Vidéodrome 2 ▪️Le théâtre de l’Oeuvre ▪️La Corderie ▪️ Radio Galère – émission le Gang des Gazières ▪️ Sing or Die Karaoké

Prix libre

♫RAP♫

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T19:00:00 2022-03-29T23:00:00