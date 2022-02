Vertigo Leeno / A.T.N. Théâtre de l’Œuvre, 22 février 2022, Marseille.

Vertigo Leeno / A.T.N.

Théâtre de l’Œuvre, le mardi 22 février à 19:00

Concert de Vertigo Leeno pour la sortie de son premier Ep Journal Public. Ce concert a lieu dans le cadre de « la Scène est à vous! » , la permanence artistique des 15-25 ans du Théâtre de l’Œuvre et est soutenu par le dispositif Soirs &Weekends, en collaboration avec l’Addap 13 et le Contact Club. Vertigo Leeno Rappeur Marseillais, mélangeant des textes introspectifs et politiques, faisant un constat de la société le ramenant à son vécu. Leeno parle de sa vision du monde, sa détermination, ses faiblesses et les faiblesses d’autrui sur des instrumentales variées. Son premier EP, Journal Public est un projet assez sombre, abordant subtilement des anecdotes de la vie du jeune rappeur. L’idée du projet part d’une auto-motivation et de l’envie de donner la motivation à d’autres de poursuivre leurs rêves. Le jeune homme parle aussi de ces buts à atteindre et de tout ce qu’il compte faire pour y arriver. Il encourage ses auditeurs à faire de même. Le concept du démon est aussi très présent, il est là pour dire que sans régler ses problèmes, ils nous rattraperont un jour ou l’autre alors autant tout mettre en œuvre pour les régler. Première partie : A.T.N. Jeune rappeur de la Plaine, bercé par les mélodies sur des fond old school. Dans ses textes, il exprime sa rage envers des injustices dans la société en y mêlant sont passé. Leeno et lui se connaissent depuis bien 5 ans maintenant. Ils ont écrit leurs premiers textes et se consacrent sérieusement à leur projet musical depuis 1 ans et demi. Soyez présents, ça n’est pas prêt de s’arrêter… PRIX LIBRE

PRIX LIBRE

♫RAP♫

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T19:00:00 2022-02-22T20:30:00