La 9e édition aura lieu le mardi 16 mai 2023 dans une nouvelle tour de Paris La Défense : la Tour CB21. Nous vous y attendons nombreux ! 188 mètres, 977 marches et 42 étages Une course atypique Vertigo est la 1ère course verticale et solidaire de France. Seul, entre amis ou avec vos collaborateurs gravissez les 188 mètres, les 42 étages* et 977 marches ! Un afterwork festif Avant et après l’effort, les coureurs pourront profiter d’un afterwork festif organisé sur le village Vertigo (bassin Takis). Au programme : bar solidaire (boissons, catering), DJ set, activités sportives ludiques (molkky…), activités bien-être (massage…), espaces de networking… Un événement écoresponsable PLAY International est signataire de la charte des « 15 engagements écoresponsables des organisateurs d’événements sportifs » rédigée par le Ministère des sports et WWF et dont 41 organisateurs d’événements sont également signataires. Une opération solidaire Comme chaque année, l’intégralité de votre participation sera reversée à l’ONG PLAY International pour lui permettre de développer ses programmes d’éducation par le sport en France, au Burundi, aux Comores, au Sénégal et au Kosovo. PLAY International utilise le sport pour répondre à des problématiques variées comme l’égalité filles-garçons, le handicap, le dialogue interethnique, la rescolarisation… L’arrivée se fera au 41ème étage, puis il faudra monter un autre escalier pour accéder au toit pour profiter de la vue Paris la Défense Contact : https://www.course-vertigo.org/tour/tour-cb21/#

