Vertiges de l'amour Pôle associatif du Breil Malville, 30 août 2021

17:00 17:45

Gratuit : oui Inscription https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil Tout public Dans Vertiges de l’amour, vous rencontrerez de vrais latins lovers, de vrais cocus patentés, d’autres ne rêvant que de l’être, des intrigantes sans scrupule, des ingénues bien pourvues, des tortionnaires bien élevés, des aristocrates à cheval sur l’honneur à hue et à dia. Bref une galerie de femmes et d’hommes pour qui c’est pas facile de s’aimer tous les jours. Venez rire de leurs malheurs. Car ces gens-là d’aucune façon ne peuvent vous ressembler. En tout cas qui que vous soyez, ici en chantant, on vous refait le portrait de la bonne humeur… Gratuit sur inscription https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes

