Dans _Vertiges de l’amour_, vous rencontrerez de vrais latins lovers, de vrais cocus patentés, d’autres ne rêvant que de l’être, des intrigantes sans scrupule, des ingénues bien pourvues, des tortionnaires bien élevés, des aristocrates à cheval sur l’honneur à hue et à dia. Bref une galerie de femmes et d’hommes pour qui c’est pas facile de s’aimer tous les jours. Venez rire de leurs malheurs. Car ces gens-là d’aucune façon ne peuvent vous ressembler. En tout cas qui que vous soyez, ici en chantant, on vous refait le portrait de la bonne humeur…

Entrée gratuite

​Une comédie burlesque et chantée dans laquelle les personnages vous raconteront que leurs histoires d'amour : « C'est pas facile tous les jours ! »… Jardin du 38 Breil 38 rue du breil Nantes

