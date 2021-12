Bondy Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy, Seine-Saint-Denis Vertiges de l’amour Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Catégories d’évènement: Bondy

Seine-Saint-Denis

Vertiges de l’amour Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, 14 janvier 2022, Bondy. Vertiges de l’amour

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:30

Amour de l’Autre, amour rêvé ou disparu, heureux, léger, fusionnel, dévastateur, tel est le fil rouge de cette soirée dédiée à l’Amour. de ces chansons issues du répertoires variés, voyageant de la création contemporaine à la chanson de la Renaissance, en passant par quelques incontournables chansons françaises, nous serons plongés au coeur des Vertiges de l’Amour. **Daniel Arrigoni** chant **Céline Bognini** chant **Claude Wipple** chant **Caroline Delume** guitare **Mathilde Giroux** piano

Entrée libre

Chansons de la renaissance – mélodies françaises – Chansons françaises Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Avenue Barbusse 93 140 Bondy Bondy Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T20:30:00 2022-01-14T22:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bondy, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Adresse 75 Avenue Barbusse 93 140 Bondy Ville Bondy lieuville Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy