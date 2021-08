VERTIGE SOUTERRAIN : SAUT PENDULAIRE A LA GROTTE DES DEMOISELLES Saint-Bauzille-de-Putois, 30 août 2021, Saint-Bauzille-de-Putois.

VERTIGE SOUTERRAIN : SAUT PENDULAIRE A LA GROTTE DES DEMOISELLES 2021-08-30 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-30 21:30:00 21:30:00

Saint-Bauzille-de-Putois Hérault Saint-Bauzille-de-Putois

EUR 51 Nouveauté à la Grotte des Demoiselles ! Vous aimez les sensations fortes ? Vous souhaitez vivre une expérience unique dans un cadre à couper le souffle ? Le saut pendulaire de la Grotte des Demoiselles est fait pour vous !

Après avoir pris un rafraichissement sur la terrasse de la grotte, vous serez équipé et emmené au départ de l’activité. Et enfin, le grand moment ! Un saut dans la salle principale de la grotte, à 31m de hauteur ! Sur réservation et hors contre-indications médicales.

+33 4 67 73 70 02

