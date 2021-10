VERTIGE DE L’AMOR Le Chapiteau d’Adrienne, 30 octobre 2021, Ris-Orangis.

Festival exceptionnel sous le chapiteau d’Adrienne à Ris Orangis Samedi 30 octobre dès 18h et Dimanche 31 octobre à dès 17h FESTIVAL VERTIGE DE L’AMOR Cabaret – Concerts Rock – Cirque 2 soirées concerts exceptionnelles avec Jad Wio, Western Machine et Autostop vertige garanti ! Deux représentations, vous avez le choix dans la date … Pour célébrer la fête des morts ,”Vertige de l’Amor” est un festival insolite et rare, dans un cadre magique, cocktail détonnant de cabaret new burlesque, de rock live et des numéros de cirque. Voici la programmation détailée: INITITATION CIRQUE 16H30 Ateliers pédagogiques trapèze et maquillage « spécial Halloween » par la Cie Adrienne Larue (Tous publics) LIVES à partir de 18h00 ( Public averti) – AUTOSTOP Rock expérimental spectaculaire, franco-hollandais, composé de Amélie Develay (chant, Thérémine), Olivier Ensenat (guitare ) et Eppo Dekker ( basse et machine à coudre). – WESTERN MACHINE Les fringants lonesome cow-boys & girl chéris reviennent de tournée pour une première date en région parisienne ! C’est du pur rock américain, efficace et irrésistible, joué par des dandys français. – JAD WIO Subversif et élégant, Jad Wio distille son délicieux venin avec intelligence et provocation. Forcément underground, absolument mythique, parfaitement raffiné et toujours sacrément moderne. Maitresse de Cérémonie ADRIENNE LARUE Adrienne, notre fameuse Madame Loyale, nous accueille sous son célèbre chapiteau. Actrice de la naissance et du développement du cirque contemporain, elle est acrobate et magicienne. Elle croise les arts du cirque, les arts plastiques, les musique du monde. LE CABARET DES FILLES DE JOIE de JULIETTE DRAGON Music-Hall new burlesque, décadent, jouissif et féministe ! Une création entièrement inédite pour célébrer la fête des morts par des effeuillages de prétresses païennes déjantées, sensuelles et un petit peu gores. Bar et petite restauration à disposition. Le Chapiteau d’Adrienne est implanté en bord de Seine, dans l’ éco-quartier les «DOCKS DE RIS» à Ris-Orangis 22, quai de la Borde – 91130 RIS-ORANGIS – 06 38 13 36 61 35 min de la Gare de Lyon RER D (direction VIRY-CHÂTILLON- MALESHERBES) Le CHAPITEAU est à 5 min a pied de la gare RER Ris Orangis. PAF: 20€ sur place Prévente fortement conseillée (jauge limitée) : 17€ / 15€ (Tarif groupe à partir de 4 places) [https://my.weezevent.com/festival-vertige-de-lamor?fbclid=IwAR13lgxqDpL-eX6GClEymgkPKRiL7w4Io4n5Ga_KIOIHKK-pRn_0x04aBrQ](https://my.weezevent.com/festival-vertige-de-lamor?fbclid=IwAR13lgxqDpL-eX6GClEymgkPKRiL7w4Io4n5Ga_KIOIHKK-pRn_0x04aBrQ) (pass sanitaire obligatoire)

