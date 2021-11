Charenton-le-Pont Marché de noël de Charenton Charenton-le-Pont, Val-de-Marne Verticale de Poche Marché de noël de Charenton Charenton-le-Pont Catégories d’évènement: Charenton-le-Pont

Marché de noël de Charenton, le samedi 11 décembre à 16:30

Comment planer dans un très long vol circulaire en appartement ? Comment s’élever et jouer de la gravité dans une verticale de poche ? C’est ce à quoi deux danseuses de » Verticale de poche » tentent de répondre dans un duo qui habite un agrès auto stable, lesté par les spectateurs. Au centre du cercle de public, les deux danseuses glissent, volent, tournoient dans une sculpture habitable de seulement 2m50 de hauteur. Ce spectacle importe au ras du sol ce qui d’habitude se situe en altitude, il offre ainsi au public un point de vue inédit au plus près du » miracle gravitaire » traversé par les danseuses.

Entrée libre

Cie Retouramont – Fabrice Guillot Marché de noël de Charenton 3 Rue Alfred Savouré, 94220 Charenton-le-Pont Charenton-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T16:30:00 2021-12-11T17:00:00

