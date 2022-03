Verticale de Poche /1 Place de l’Eglise Vincennes Catégories d’évènement: Val-de-Marne

le samedi 11 juin

Quelle est la hauteur minimale de la danse verticale ? Comment s’élever et jouer de la gravité dans une verticale de poche ? C’est ce à quoi les deux danseuses de Verticale de poche / 1 tentent de répondre dans un duo qui habite un agrès auto-stable. Au centre du public, elles glissent, volent, tournoient dans une sculpture habitable de seulement 2m50 de haut. Ce spectacle importe au ras du sol ce qui d’habitude se situe en altitude et offre ainsi au public un point de vue inédit, au plus près du miracle gravitaire à travers les danseuses.

Entrée libre

Au centre du public, les deux danseuses glissent, volent, tournoient dans une sculpture habitable de 2m50 de haut. Place de l’Eglise Place de l’Eglise Vincennes Vincennes Centre Ville Val-de-Marne

2022-06-11T11:30:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-11T16:00:00 2022-06-11T16:30:00

