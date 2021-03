Villeneuve-d'Ascq Grange de la ferme Dupire Nord, Villeneuve-d'Ascq Annulé | « Verticale de fureur » de Stéphanie Marchais. Grange de la ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Annulé | « Verticale de fureur » de Stéphanie Marchais. Grange de la ferme Dupire, 19 mars 2021-19 mars 2021, Villeneuve-d'Ascq. Annulé | « Verticale de fureur » de Stéphanie Marchais.

du vendredi 19 mars au dimanche 21 mars à Grange de la ferme Dupire

Les confessions d’un ancien tortionnaire nazi dans un cimetière juif qu’il s’apprête à profaner. A travers sa discussion avec Judith, on se rend compte que « Rien n’est jamais d’une absolue clarté(…) J’étais, comme les autres, un monstre en latence, qui a malheureusement rencontré les circonstances extérieures favorables au plein épanouissement de son ignominie. En fait je n’ai pas eu de chance (…) Moi, je voulais juste être un bon petit garçon, qui voulait rien dire trop fort, pour faire plaisir à son papa, être aimé de son papa. Mais je n’ai pas réussi (…)» Il ne s’agit surtout pas d’excuser les monstruosités de ce Milan Brasov devenu Dieter Lechbach mais de manière universelle, d’essayer de comprendre le chemin qui mène à des actes extrêmes. Nous sommes tous concernés et Milan Brasov nous le rappelle ! Replacer l’inhumanité au cœur de l’humanité car elle n’en est malheureusement pas exclue. A l’évidence, Verticale de fureur puise ses ressorts dans la tragédie classique où pour mieux dénoncer l’horreur, il faut lui donner une tribune. Une claque qui interpelle ! * Direction et scénographie : Pierre Douliez

* Jeu : Jean-Marc Urbaniak

* Composition musique et interprétation : Adrien Douliez

* Décor : Carole Steinort

* Vidéos et enregistrements : Olivier Colliau

* Création lumière : François Cordonnier

8/5 € Crédits-loisir- Abonnements à tarifs dégressifs.

L’inhumanité nous touche tous de près… Grange de la ferme Dupire 80 rue Yves-Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Triolo Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T20:30:00 2021-03-19T22:00:00;2021-03-20T20:30:00 2021-03-20T22:00:00;2021-03-21T16:30:00 2021-03-21T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Grange de la ferme Dupire Adresse 80 rue Yves-Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq