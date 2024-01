Sortie loisirs : Escalade et Bowling VerticalArt Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Fin : 2024-03-10T09:30:00+01:00 – 2024-03-10T17:00:00+01:00 Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Dimanche 10 mars 2024, sortie Escalade et Bowling à la journée sur réservation Tarif 2 Une journée pour grimper des murs dans une salle de bloc d’escalade pour évoluer et travailler vos placements de pieds. Les parcours aux difficultés progressives, styles différents et complémentaires, ainsi que l’ambiance chaleureuse de l’escalade vous aideront à vous épanouir lors de cette journée. Un must dans une salle d’intérieure, cette journée sera agrémentée avec un séance de bowling. VerticalArt 10 avenue Ampère 78180 Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-loisirs-11-17-2 »}] CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Code postal 78180 Lieu VerticalArt Adresse 10 avenue Ampère 78180 Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Age min 11 Age max 15 Lieu Ville VerticalArt Montigny-le-Bretonneux Latitude 48.797361 Longitude 2.045758 latitude longitude 48.797361;2.045758

