Vertical K2 Villaroger – Les Arcs Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Vertical K2 Villaroger – Les Arcs Bourg-Saint-Maurice, 3 juillet 2022, Bourg-Saint-Maurice. Vertical K2 Villaroger – Les Arcs

Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice Savoie

2022-07-03 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-03 Bourg-Saint-Maurice

Savoie Cet été remontez la plus grande piste de ski balisée d’Europe, c’est le défi que vous propose le Vertical K2. Au départ de Villaroger, jusqu’au sommet de l’Aiguille Rouge, 2000 mètres de dénivelés positifs : sauriez-vous relever le challenge ? +33 4 79 07 12 57 http://k2-tps.fr/ Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Other Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice Savoie Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Bourg-Saint-Maurice Departement Savoie

Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-saint-maurice/

Vertical K2 Villaroger – Les Arcs Bourg-Saint-Maurice 2022-07-03 was last modified: by Vertical K2 Villaroger – Les Arcs Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 3 juillet 2022 Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice Savoie

Bourg-Saint-Maurice Savoie