Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le vendredi 25 mars à 19:00

Spectacle de danse verticale pour deux danseuses par la Compagnie Retouramont au-dessus de La Perspective de Marta Pan Rendez-vous: devant le bassin circulaire de La Perspective Durée: 30 minutes – Réservation conseillée Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Danse Spectacle de danse Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T21:00:00

