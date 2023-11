Course des pères Noël en folie Vertheuil, 10 décembre 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

Préparer vos baskets pour la course des Pères Noël en folie de Vertheuil, 11ème édition.

Cette course costumée sur le thème de Noël propose également une randonnée pédestre.

A 13h30 : départ de la rando de 5 ou 10km (inscription à partir de 12h)

A 14h15 et 14h30 : course enfants de 1 ou 3km

A 15h : course 10 km pourles athlètes nés en 2008 et avant.

Après la remise des prix, quin se fera dans la salle des Moine de l’Abbaye, la soirée se prolongera avec un repas, réservé aux participants course et randonnée. sur inscription car le nombre de places est limité.

Cloture des inscriptions en ligne le samedi 9/12/2023 à 14h

Inscription surplace le dimanche jusqu’à 1h avant le départ

Cette manifestion sera agrémentée d’un marché de Noël avec du vin chaud et une restauration sur place..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Get your sneakers ready for the 11th edition of the Vertheuil Santa Claus Run.

This Christmas-themed costume race also features a hike.

At 1.30pm: start of the 5km or 10km hike (registration from 12pm)

At 2.15pm and 2.30pm: 1 or 3km children’s race

At 3pm: 10km race for athletes born in 2008 and earlier.

After the prize-giving ceremony, which will take place in the Abbey’s Salle des Moine, the evening will continue with a meal reserved for race and hike participants. Registration is required, as places are limited.

Online registration closes on Saturday 9/12/2023 at 2pm

On-site registration on Sunday up to 1 hour before the start

The event will feature a Christmas market with mulled wine and on-site catering.

Prepare sus zapatillas para la 11ª edición de la carrera Santas en folie en Vertheuil.

Esta carrera de disfraces navideños también incluye un recorrido a pie.

A las 13.30 h: salida de la marcha de 5 km o 10 km (inscripciones a partir de las 12 h)

A las 14.15 y 14.30 h: carrera infantil de 1 o 3 km

A las 15:00: carrera de 10 km para los atletas nacidos en 2008 y antes.

Tras la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar en la Salle des Moine de la Abadía, la velada continuará con una comida reservada a los participantes en la carrera y en la marcha. La inscripción es obligatoria, ya que las plazas son limitadas.

La inscripción en línea se cierra el sábado 9/12/2023 a las 14h

Inscripciones in situ el domingo hasta 1 hora antes de la salida

Este evento estará amenizado por un mercado navideño con vino caliente y catering in situ.

Bereiten Sie Ihre Turnschuhe für den Lauf « Pères Noël en folie de Vertheuil » (Verrückte Weihnachtsmänner), 11.

Dieser kostümierte Lauf zum Thema Weihnachten bietet auch eine Wanderung an.

Um 13.30 Uhr: Start der Wanderung von 5 oder 10 km (Anmeldung ab 12 Uhr)

Um 14.15 und 14.30 Uhr: Kinderlauf von 1 oder 3 km

Um 15 Uhr: 10-km-Lauf für Athleten, die 2008 und früher geboren wurden.

Nach der Preisverleihung, die in der Salle des Moine de l’Abbaye stattfindet, wird der Abend mit einem Essen verlängert, das für die Teilnehmer an den Läufen und Wanderungen reserviert ist.

Ende der Online-Anmeldung am Samstag, den 9.12.2023 um 14 Uhr

Anmeldung vor Ort am Sonntag bis 1 Stunde vor dem Start

Diese Veranstaltung wird durch einen Weihnachtsmarkt mit Glühwein und Verpflegung vor Ort ergänzt.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Médoc-Vignoble