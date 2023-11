Spectacle marionnettique « Inclassables » Cie La Naine Rouge Vertheuil, 29 novembre 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

Anormaux ? Etranges ? Bizarroïdes ? incompréhensibles ? Lunatiques ? Originaux ? Saugrenus ? Inclassables. Exclus de tous et pourtant si proche de nous. Mêlant surréalisme et poésie, humour et dénonciation, la Naine Rouge donne vie à un étonnant petit personnage marionnettique neuroatypique et plein d’imagination.

Ce spectacle vous est proposé par le Réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’Ile dans le cadre de « Variations autour du portrait » dans vos bibliothèques..

Abnormal? Strange? Bizarre ? Incomprehensible ? Lunatic ? Original ? Saugrenous ? Unclassifiable. Excluded from everyone and yet so close to us. Blending surrealism and poetry, humor and denunciation, La Naine Rouge brings to life an astonishing little neuroatypical puppet character full of imagination.

This show is brought to you by the Médoc C?ur de Presqu’Ile library network as part of the « Variations autour du portrait » program in your libraries.

¿Anormal? ¿Extraño? Extraño ? Incomprensible ? ¿caprichoso? Original ? Caprichoso ? Inclasificable. Excluido de todos y, sin embargo, tan cerca de nosotros. Mezclando surrealismo y poesía, humor y denuncia, La Naine Rouge da vida a un sorprendente personajillo de marioneta, neuroatípico y lleno de imaginación.

La red de bibliotecas del Médoc Cœur de Presqu’Ile le ofrece este espectáculo en el marco del ciclo « Variaciones en torno al retrato » en sus bibliotecas.

Ungewöhnlich? Seltsam ? Bizarr ? unverständlich ? Lunatisch ? Originell ? Absurd ? Sie sind nicht klassifizierbar. Von allen ausgegrenzt und doch so nah bei uns. In einer Mischung aus Surrealismus und Poesie, Humor und Denunziation erweckt die Rote Zwergin eine erstaunliche kleine, neuroatypische und fantasievolle Marionettenfigur zum Leben.

Diese Aufführung wird Ihnen vom Bibliotheksverbund Médoc C?ur de Presqu’Ile im Rahmen der Reihe « Variations autour du portrait » in Ihren Bibliotheken angeboten.

