Création de carnet de voyages 1 Rue du Maquis, 15 juin 2023, Vertheuil.

Participez à cette balade découverte du domaine de Nodris, et initiez-vous à l’aquarelle, aux croquis et collages dans le but de réaliser votre propre carnet de voyages.

Atelier animé par l’artiste voyageuse Sophie Bataille.

Sur réservation, le nombre de places est limité.

A partir de 7 ans.

Merci d’apporter un petit tabouret pliant ou un tissu pour s’asseoir, de bonnes chaussures de marche, un chapeau et de l’eau..

2023-06-15

1 Rue du Maquis Domaine départemental de Nodris

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take part in this discovery walk of the Nodris estate, and learn about watercolor, sketches and collages in order to create your own travel journal.

Workshop animated by the traveler artist Sophie Bataille.

On reservation, the number of places is limited.

From 7 years old.

Please bring a small folding stool or a cloth to sit on, good walking shoes, a hat and water.

Participe en este recorrido de descubrimiento de la finca de Nodris y aprenda acuarela, bocetos y collages con el objetivo de crear su propio diario de viaje.

Taller dirigido por la artista itinerante Sophie Bataille.

Previa reserva, el número de plazas es limitado.

A partir de 7 años.

Se ruega traer un pequeño taburete plegable o un paño para sentarse, buen calzado para caminar, sombrero y agua.

Nehmen Sie an diesem Entdeckungsspaziergang durch die Domaine de Nodris teil und lassen Sie sich in die Aquarellmalerei, Skizzen und Collagen einführen, um Ihr eigenes Reisetagebuch zu erstellen.

Der Workshop wird von der Reisekünstlerin Sophie Bataille geleitet.

Mit Reservierung, die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Ab einem Alter von 7 Jahren.

Bitte bringen Sie einen kleinen Klapphocker oder ein Tuch zum Sitzen, gute Wanderschuhe, einen Hut und Wasser mit.

