SUN SKA FESTIVAL 2020 Domaine de Nodris, 7 août 2020 17:00, Vertheuil.

7 – 9 août 2020 Sur place Pass 3 jours : 99€ / Pass 1 jour : 42€ https://bit.ly/2OI7zJd

Le Sun Ska vous donne rendez-vous pour sa 23ème édition les 7, 8 et 9 Août 2020 et réinvestit une nouvelle fois le Domaine de Nodris à Vertheuil ! Venez profiter du Médoc pour un week-end en famille ou entre amis, au cœur des vignobles et proche de l’océan, le tout placé sous le signe du bien-être et du bien-vivre ensemble, car c’est ça l’esprit Sun Ska, se plonger dans une ambiance pour vivre 3 jours de musique mais aussi de partage et de solidarité avec des animations, un village associatif et de nombreux projets artistiques. C’est sous les étoiles que vous vibrerez sur les concerts de Koffee, JoeyStarr et Tuco, Kassav’, Steel Pulse, Ayo, Danakil, Julian Marley, les Nèg’Marrons, Inna de Yard, Panda Dub, Lee « Scratch » Perry… et plus de 40 artistes ! Infos sur www.reggaesunska.com

