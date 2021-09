Vertheuil Château La Gravière - chambres d'hôtes de charme & SPA Gironde, Vertheuil Week-end Bien-Être au Château La Gravière 15-16-17 oct. 2021 Château La Gravière – chambres d’hôtes de charme & SPA Vertheuil Catégories d’évènement: Gironde

Week-end Bien-Être au Château La Gravière 15-16-17 oct. 2021 Château La Gravière – chambres d’hôtes de charme & SPA, 11 octobre 2021 19:00, Vertheuil. 11 octobre – 14 novembre Sur place Sur inscription au 06.95.00.32.79 contact@chateaulagraviere.com, 0695003279 Réservez vos activités Bien-être à la carte Shiatsu, Yoga, Massage au Château La Gravière les 15, 16 et 17 oct. 2021 Le Château La Gravière ouvre ses portes pour un week-end dédié à votre bien-être. Vend.15, Sam.16 et Dim.17 octobre 2021. INFORMATIONS et RESERVATIONS au 06.95.00.32.79 ACTIVITES A LA CARTE avec ou sans hébergement (*) :

(adapté à tous les niveaux) SHIATSU 65€ 1h individuel MASSAGE 60€ 1h individuel HATHA YOGA 50€ 1h individuel

30€ 1h par personne à 2

15€ 1h par personne à 4 ou plus RESTORATIVE YOGA 50€ 1h individuel

30€ 1h par personne à 2

15€ 1h par personne à 4 ou plus HEBERGEMENT (*) :

Chambres à partir de 100€ en lit double et 115€ en lits jumeaux. COLLATIONS :

Petit déjeuner 8€ par personne

Déjeuner 16€ par personne

Après-midi 8€ par personne

Dîner 16€ par personne www.chateaulagraviere.com . INSTAGRAM : chateau_lagraviere

