Marché fermier Village Verteuil-d'Agenais Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Verteuil-d'Agenais

Marché fermier Village, 14 août 2023, Verteuil-d'Agenais. Le marché fermier vous garantit des produits fermiers direct producteur-consommateur.

Pensez à amener vos couverts et verres..

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 . .

Village

Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The farmer’s market guarantees direct producer-consumer farm products.

Don’t forget to bring your cutlery and glasses. El mercado del agricultor le garantiza productos de granja directamente del productor al consumidor.

No olvide traer cubiertos y vasos. Der Bauernmarkt garantiert Ihnen Bauernprodukte direkt vom Erzeuger zum Verbraucher.

Denken Sie daran, Ihr Besteck und Ihre Gläser mitzubringen. Mise à jour le 2023-03-30 par OT Lot-et-Tolzac

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Verteuil-d'Agenais Autres Lieu Village Adresse Village Ville Verteuil-d'Agenais Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Village Verteuil-d'Agenais

Village Verteuil-d'Agenais Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verteuil-d'agenais/

Marché fermier Village 2023-08-14 was last modified: by Marché fermier Village Village 14 août 2023 Village Verteuil-d'Agenais

Verteuil-d'Agenais Lot-et-Garonne