VERTE EST LA NUIT #7 La Maroquinerie Paris, lundi 13 mai 2024.

WARMDUSCHER (post-punk, Londres) :2015, au Nord de Londres, Warmduscher s’est formé sans réelle autre ambition que de faire danser leurs potes lors d’un nouvel an qu’on imagine sûrement bien arrosé. Avec un line-up qui vient piocher dans les rangs de Fat White Family, Paranoid London, Insecure Men, Childhood et d’éminents producteurs tels que Joe Godard (Hot Chip) ou le prolifique Dan Carey aux manettes, le groupe oscille entre post-punk détonnant et garage-disco terriblement enivrant.LES ATLANTIDES (garage-surf, Nantes) :Condamnés à jouer jusqu’à la fin des temps, les quatre Atlantides déferlent sur les nuits continentales. Leurs concerts masqués -tenus dans le plus grand des secrets – libèrent un rock n’roll ravageur dont l’écho se propage jusque dans les abysses de l’âme et de la mer !CÉDRICO dj set (60’s beat, Paris) :On a pu le connaître derrière les comptoirs du Tiki Lounge ou du Planète Mars, organisateur de concerts, parfois Eddy, parfois Michel, the one and only Cedrico viendra distiller ses bombes sixties pour vous faire groover jusqu’à plus soif !Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-13 à 19:30

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75