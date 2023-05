Comprendre et lutter contre la désinformation Vertapop – Maison de l’aventure, 10 juin 2023, La Chapelle-en-Vercors.

La Chapelle-en-Vercors,Drôme

Atelier gratuit en présence d’une journaliste.

2h pour comprendre et lutter contre la désinformation

Avec l’association Fakeoff.

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 12:00:00. .

Vertapop – Maison de l’aventure

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Free workshop with a journalist.

2 hours to understand and fight against disinformation

With the association Fakeoff

Taller gratuito con un periodista.

2 horas para comprender y luchar contra la desinformación

Con la asociación Fakeoff

Kostenloser Workshop in Anwesenheit einer Journalistin.

2 Stunden, um Desinformation zu verstehen und zu bekämpfen

Mit dem Verein Fakeoff

