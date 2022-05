Vertaco’ des Bois Centre de jeunesse “Le Vertaco” Autrans (38880), 31 juillet 2022, Autrans-Méaudre en Vercors.

Le centre de Jeunesse le Vertaco’ est situé au coeur du Parc naturel Régional du Vercors, dans le village d’Autrans, à 35km de Grenoble et à 1000m d’altitude, dans un environnement naturel d’exception. D’une capacité de 300 lits, répartis sur 3 bâtiments d’hébergement entièrement rénovés en 2018, le centre bénéficie d’un magnifique parc clos arboré de 7ha. Les enfants sont accueillis en chambre de 5 à 6 lits avec sanitaires complets dans les chambres. Ils ont accès à de nombreuses salles d’activités et à un espace bibliothèque. Le centre dispose d’une grande salle polyvalente de 300m², d’un chalet équipé d’une salle de projection et de musées thématiques. En extérieur : terrains multisports, piscine chauffée, ranch avec poney et chevaux complètent les équipements du centre. Au programme d’une semaine classique Cani-rando : 1 séance avec les chiens sportifs du Vercors ou équitation : 1 séance découverte encadrée par une monitrice diplômée d’état, avec les chevaux du centre. (Activité à choisir à l’inscription) Escalarbre : grimper dans la forêt du Vercors pour 1 séance où s’enchaînent tyroliennes, ponts de singe et parcours dans les filets. Grande course d’orientation : relever le défi de “la Vertaco” par équipe avec carte et boussole où l’esprit de groupe est la clé pour réussir toutes les épreuves que l’équipe d’animation aura concocté. Baignade : 1 séance sur la piscine du centre pour des batailles d’eau mémorables. En fonction du temps, des conditions matérielles et des envies de chacun : 2 jours en randonnée-bivouac avec tous les copains pour admirer les sommets des Alpes et partager une nuit en tente avec feu de camp, chansons et ciel étoilé. Pour faire le plein d’aventure. De quoi se remplir d’images et de nature pour tout un été ! Vertaco un jour, vertaco toujours !

540 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de jeunesse “Le Vertaco” Autrans (38880) Route de la Sure, 38880 Autrans Autrans-Méaudre en Vercors Autrans Isère



