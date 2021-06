Paris Jardin de l'Accueillette du 9e Paris Vert, vers et verres à l’Accueillette du 9e Jardin de l’Accueillette du 9e Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jardin de l'Accueillette du 9e, 3 juillet 2021, Paris.

Jardin de l’Accueillette du 9e, le samedi 3 juillet à 15:00

Vert, vers et verres à L’Accueillette du 9e ——————————————- Le compostage, comment ça marche ? Quels principes met-il en jeu ? Quelle organisation et quelles règles respecter pour un compost de qualité ? Comment s’utilise-t-il et pour quels bénéfices? C’est ce que vous propose de découvrir, par petits groupes, le jardin potager de L’Accueillette du 9e. La visite du jardin partagé, qui s’ėpanouit depuis 2018 sur le site d’un ancien boulodrome à l’abandon, se fera verre de jus de pomme en main, offert par le centre Valeyre et aromatisé aux herbes du jardin. En parallèle, une animation permettra à chacun de se familiariser avec la réalisation de petites boutures à remporter chez soi. Quant à la cour de l’école voisine et ses jeux à grimper, elle sera ouverte aux enfants, accompagnés de leurs parents. Vert, vers et verres à L’Accueillette du 9e Jardin de l’Accueillette du 9e Centre Paul Valeyre 24 rue de Rochechouart 75009 Paris Paris Paris 9e Arrondissement Paris

Dates et horaires:

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T18:00:00

Lieu: Jardin de l'Accueillette du 9e
Adresse: Centre Paul Valeyre 24 rue de Rochechouart 75009 Paris