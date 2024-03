Vert par Nature : Tresse ta mangeoire ! Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 5 octobre 2024.

Vert par Nature : Tresse ta mangeoire ! Initiez-vous à l’art délicat de la vannerie. Faites parler la créativité de vos mains et laissez Les Chemins de l’Osier vous guider dans la réalisation d’une mangeoire déco pour les oiseaux. Samedi 5 octobre, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle 4 € / 3 € – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Quel plaisir de fabriquer un objet de ses 10 doigts tout en s’initiant à l’art délicat de la vannerie.

Prenez votre temps, faites parler la créativité de vos mains et laissez Les Chemins de l’Osier vous guider dans la réalisation d’une mangeoire décorative pour les oiseaux de votre jardin, votre balcon ou du parc à proximité de chez vous.

La vannerie est un art ancestral visant à tresser les fibres végétales pour en faire un objet. Hélène Houzet vous présente cet art délicat, les matériaux et techniques employées, puis vous invite à reproduire les gestes ancestraux et réaliser, petit à petit, une jolie mangeoire tressée en saule. Cet atelier d’initiation au tressage de fibres végétales est comme un éloge du travail manuel, du savoir-faire, de la patience, de la créativité et de la persévérance de l’artisan.

Rendez-vous : 9 h 30

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2 h 30

Tarif : 4 € / 3 €

Dès 12 ans

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « link », « value »: « http://enm.lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

