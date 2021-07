Tourcoing Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Nord, Tourcoing Vert par Nature : Potion anti-bobos Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Vert par Nature : Potion anti-bobos

Relais Nature du canal de la Deûle à l'Escaut, le samedi 31 juillet à 09:30

Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut, le samedi 31 juillet à 09:30

De la cire d’abeille, des plantes et un peu d’eau… il en faut peu pour créer une potion magique capable de guérir plusieurs maux. En suivant les conseils précieux d’Audrey de La Maison de l’eau, de la pêche et de la nature, vous réaliserez cette potion qui vous deviendra vite indispensable ! Sur réservation : 03.20.63.11.23 ou [[relaiscanal@lillemetropole.fr](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr)](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr) A partir de 6 ans accompagné d’un adulte Le Relais Nature n’est pas soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) – Port du masque* : obligatoire dès 6 ans pour toute visite et/ou animation en intérieur obligatoire dès 11 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur – Friction des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** – Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Tarif plein 4€ / réduit 3€

Atelier de fabrication d'une potion anti-bobos avec La Maison de l'eau, de la pêche et de la nature

