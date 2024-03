Vert par Nature : mon savon (de sportif !) Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 3 août 2024.

Vert par Nature : mon savon (de sportif !) Initiez-vous à la saponification à froid avec Laura de Nature Résiliente et apprenez à fabriquer votre savon tout doux, coloré et parfumé. Détente assurée après votre activité sportive ! Samedi 3 août, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle 4 € / 3 € – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-03T09:30:00+02:00 – 2024-08-03T11:30:00+02:00

Fin : 2024-08-03T09:30:00+02:00 – 2024-08-03T11:30:00+02:00

Quel casse-tête devant des rayons à n’en plus finir de savons ! Lequel choisir ? Et bien souvent, après une séance de sport et une bonne douche, la peau se trouve agressée par la plupart des savons du commerce. Il est temps de dire stop et de s’initier à la saponification à froid.

Méthode de fabrication peu énergivore, la saponification à froid préserve les bienfaits naturels des huiles végétales et des plantes utilisées. Elle permet ainsi de conserver l’entièreté de la glycérine naturellement produite qui offre un fort pouvoir hydratant aux savons.

Sous la houlette de Laura de Nature Résiliente, apprenez les bases de ce processus et fabriquez votre savon tout doux, coloré et parfumé. Votre séance de sport sera désormais suivi d’une douche relaxante avec un produit non-agressif et de qualité.

La saponification à froid, des bienfaits préservés pour une peau nourrie et hydratée !

Rendez-vous : 9 h 30

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2 h

Tarif : 4 € / 3 €

Public adulte

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « link », « value »: « http://enm.lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]