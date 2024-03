Vert par Nature : mon lombricomposteur Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 14 septembre 2024.

Vert par Nature : mon lombricomposteur Fabriquez votre lombricomposteur avec Compost et Nature et découvrez de véritables médaillés d’or olympique de la valorisation des déchets : les vers de compost. À vos marques, prêts, compostez ! Samedi 14 septembre, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle 4 € / 3 € – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-14T09:30:00+02:00 – 2024-09-14T11:30:00+02:00

Fin : 2024-09-14T09:30:00+02:00 – 2024-09-14T11:30:00+02:00

Depuis le 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi antigaspillage de 2020, le tri des biodéchets est généralisé et concerne tous les professionnels et les particuliers. Bonne pour la planète, cette mesure permet de réduire considérablement la quantité de déchets envoyés à l’incinération et donc de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais comment faire lorsque votre extérieur est réduit ou lorsque vous habitez en appartement ? Une solution : le lombricomposteur !

Avec Compost et Nature, (ré)apprenez les bases du compost et découvrez les performances olympiques des médaillés d’or de la valorisation des déchets, les vers de compost ! Lors d’un atelier DIY, fabriquez votre lombricomposteur, comprenez son fonctionnement et repartez avec vos vers. Alors, prêt à composter ? 1, 2, 3 partez !

Rendez-vous : 9 h 30

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2 h

Tarif : 4 € / 3 €

Dès 12 ans

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France

Vincent Lecigne