Relais Nature du canal de la Deûle à l'Escaut, le samedi 28 août à 09:30

Les hirondelles présagent la météo..Sophie Lebbrecht vous invite à découvrir ces oiseaux et vous propose de réaliser un joli mobile en matériaux naturels…qui bougera en fonction des vents ! Atelier à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte Tarif : tarif plein : 4€ / tarif réduit : 3€ / gratuit Sur réservation : 03.20.63.11.23 ou [relaiscanal@lillemetropole.fr](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr) Le Relais Nature n’est pas soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) – Port du masque* : o obligatoire dès 6 ans pour toute visite et/ou animation en intérieur o obligatoire dès 11 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur o recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur – Friction des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** – Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Relais Nature du canal de la Deûle à l'Escaut 202 rue de Roubaix 59200 Tourcoing

2021-08-28T09:30:00 2021-08-28T11:30:00

