Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 1 octobre à 09:30

Chacun de nous est capable de fabriquer de ses dix doigts. Les Chemins de l’Osier vous présente l’art délicat de la vannerie, les matériaux et techniques employées, puis vous invite à prendre votre temps pour reproduire les gestes ancestraux et réaliser, petit à petit, une jolie mangeoire tressée en saule. Cet atelier d’initiation au tressage de fibres végétales est comme un éloge du travail manuel, du savoir-faire, de la patience, de la créativité et de la persévérance de l’artisan. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Payant : 4€ / 3€ – Uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le jeudi 1er septembre

Un samedi par mois, à 9h30, participez à une mini formation pour apprendre une technique « nature ». Ce mois-ci, Les Chemins de l’Osier vous mène geste après geste pour tisser votre mangeoire. Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord

