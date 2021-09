Vert par Nature : mangeoire décorative Relais Nature du Parc de la Deûle, 25 septembre 2021, Santes.

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 25 septembre à 09:30

Un samedi par mois, à 9h30, participez à une mini formation pour apprendre une technique « nature ». Ce samedi, avec Les Chemins de l’Osier, découvrez cet art délicat qu’est la vannerie. Usez de vos mains pour tresser une mangeoire en saule : les oiseaux de votre jardin ou de votre balcon en seront ravis ! Chacun de nous est capable de fabriquer de ses dix doigts. Les Chemins de l’Osier vous présente l’art de la vannerie, les matériaux et techniques employées, puis vous invite à prendre votre temps pour reproduire les gestes ancestraux et réaliser, petit à petit, une jolie mangeoire qui pourra aussi servir de porte-plante pour ceux qui le souhaitent. Cet atelier d’initiation au tressage de fibres végétales est comme un éloge du travail manuel, du savoir-faire, de la patience, de la créativité et de la persévérance de l’artisan. Rendez-vous à 9h30 Sur inscription : billetterie en ligne À noter : à partir de 12 ans. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) Le pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans. • Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : o à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, o à partir de 6 ans, dans les lieux clos. • Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition • Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** • Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit Relais Nature du Parc de la Deûle 03 20 63 11 22 ou [[relaisdeule@lillemetropole.fr](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr)](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr) [[https://www.facebook.com/RelaisDeule/](https://www.facebook.com/RelaisDeule/)](https://www.facebook.com/RelaisDeule/) Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Tarif plein 4 €/ Tarif réduit et abonnés 3 €

Avec Les Chemins de l’Osier, découvrez cet art délicat qu’est la vannerie

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



