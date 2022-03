Vert par Nature : la folie des couleurs végétales Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’évènement: Nord

Vert par Nature : la folie des couleurs végétales

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 3 septembre à 09:30

Venez découvrir la magie tinctoriale des plantes sauvages et de nos jardins. Fabriquez vous-même vos aquarelles. Concevez votre matériel pour mettre en couleurs des dessins naturalistes mis à votre disposition : de l’utilisation du mortier pour extraire les pigments, à la fabrication de vos pinceaux naturels, cette matinée sera haute en couleurs ! Le Relais Nature est fermé pendant l’animation. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Payant : 4€ / 3€ – uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le mercredi 3 août

Un samedi par mois, à 9h30, participez à une mini formation pour apprendre une technique « nature ». Ce mois-ci, Dessine-moi un museau vous en fait voir de toutes les couleurs (végétales) ! Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord

2022-09-03T09:30:00 2022-09-03T11:30:00

