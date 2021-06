Vert par Nature : initiation à la saponification à froid Relais Nature du Parc de la Deûle, 26 juin 2021-26 juin 2021, Santes.

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 26 juin à 09:30

Qui de vous utilise du savon tous les jours ? Mais sait-on d’où il vient, comment il est fabriqué et ce qu’il contient ? Nature Résiliente vous propose de réaliser votre propre savon adapté à vos besoins ou envies, et sans doute meilleur pour vous et pour la planète. Après une première partie théorique, passez à la fabrication en toute sécurité. Emportez ensuite votre savon et armez-vous de patience, il lui faudra encore quelques semaines pour être prêt à nettoyer. L’atelier est dispensé par une animatrice formée à la SAF par Franck Dubus. Rendez-vous à 9h30 au Relais Nature du Parc de la Deûle. Tarif plein 4 €/ réduit et abonnés 3 € Sur inscription : [billeterie en ligne](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-relais-nature-du-parc-de-la-deule) À noter : à partir de 16 ans. Pour des raisons de sécurité, se munir impérativement de gants de protection (type gants de vaisselle), porter des vêtements à manches longues, des pantalons longs et des chaussures fermées. Apporter une brique en carton vide et propre afin de mouler votre savon et l’emporter. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) – Port du masque* : o obligatoire dès 6 ans pour toute visite et/ou animation en intérieur o obligatoire dès 11 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur o recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur – Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** – Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Avec Nature Résiliente, réalisez un savon personnalisable. Apprenez aussi à respecter les gestes de sécurité et les bonnes pratiques pour cette fabrication et repartez avec votre création !

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T09:30:00 2021-06-26T12:00:00