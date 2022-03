Vert par Nature : initiation à la peinture naturaliste Relais Nature du Parc de la Deûle, 6 août 2022, Santes.

Vert par Nature : initiation à la peinture naturaliste

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 6 août à 09:30

Découvrez une espèce animale locale, observez-là attentivement et réalisez votre propre peinture naturaliste ! Grâce aux savoir-faire, astuces et conseils de Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturaliste professionnel, à une photographie naturaliste qui vous servira de modèle, et à un dessin pré-tracé pour vous, même les débutants peuvent se lancer ! Venez prendre le temps de découvrir ces techniques et de créer votre œuvre d’art. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Payant : 4€ / 3€ – uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le mercredi 6 juillet

Un samedi par mois, à 9h30, participez à une mini formation pour apprendre une technique « nature ». Ce mois-ci, Vincent Gavériaux vous propose une initiation à la peinture naturaliste.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-06T09:30:00 2022-08-06T12:30:00