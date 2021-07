Vert par Nature : initiation à la cuisine sauvage Relais Nature du Parc de la Deûle, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Santes.

Vert par Nature : initiation à la cuisine sauvage

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 24 juillet à 09:30

Plantin à la saveur de champignon, tanaisie à l’odeur camphrée… Partez à la rencontre physique et culinaire des plantes médicinales et comestibles avec Monde de Sens. Un hommage savoureux aux saveurs oubliées reliant l’Homme à la terre. Au cours de votre balade avec Monde de sens, apprenez à reconnaître les principales espèces qui nous entourent. Un atelier culinaire léger vous permettra ensuite de partager les savoirs de nos ancêtres et cuisiner quelques recettes simples et savoureuses. Informés des principaux risques et règles qui s’imposent avant de se lancer dans la cueillette sauvage, vous serez prêts à nous régaler ! Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) • Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : o à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, o à partir de 6 ans, dans les lieux clos. • Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition • Distanciation d’un mètre minimum entre chaque «tribu»** • Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques «grand public» de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Tarif plein 4 €/ Tarif réduit et abonnés 3 €

Un samedi par mois, à 9h30, participez à une mini formation pour apprendre une technique « nature ».

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T09:30:00 2021-07-24T13:00:00