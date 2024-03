Vert par Nature : Fleurs de porcelaine Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 4 mai 2024.

Vert par Nature : Fleurs de porcelaine De l’imagination, un peu de nature et une dose de fantaisie seront de mise pour créer, avec L’étoile d’Arachné, une jolie fleur en porcelaine. Une touche artistique pour votre jardin ou votre balcon ! Samedi 4 mai, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle 4 € / 3 € – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T09:30:00+02:00 – 2024-05-04T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T09:30:00+02:00 – 2024-05-04T12:30:00+02:00

Découvrez le plaisir du travail de la porcelaine !

Avec les conseils de L’Étoile d’Arachné, quelques éléments naturels, une dose d’imagination, un brin de fantaisie et beaucoup de liberté, créez une fleur pour sublimer votre jardin, votre terrase ou votre balcon.

Les créations ainsi réalisées seront transportées dans l’atelier d’Arachné qui se chargera de les émailler et de les faire cuire dans son four à céramique. Après quelques semaines de patience, vos fleurs poétiques seront prêtes à être installées.

Rendez-vous : 9 h 30

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 3 h

Tarif : 4 € / 3 €

Dès 4 ans

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Atelier Fleur

L’étoile d’Arachné