Vert par Nature : beewrap Relais Nature du Parc de la Deûle, 9 juillet 2022, Santes.

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 9 juillet à 09:30

Vous connaissez le « beewrap » ? Il s’agit d’un emballage alimentaire réutilisable et durable, très à la mode ces dernières années. Le Relais Nature vous propose de comprendre comment cela fonctionne et est fabriqué avec l’apicultrice de Les mûres ont des abeilles. Dans un premier temps, découvrez la cire d’abeille et son origine au sein de la ruche : l’abeille cirière, les rôles dans la colonie, les fonctions des alvéoles et des rayons de cire, la récolte de cette dernière par l’apiculteur. Puis, apprenez la méthode pour fabriquer vos propres beewraps en faisant fondre la précieuse cire, et en en enduisant des tissus. Confectionnez de vos mains deux exemplaires à emporter à la maison pour commencer à les utiliser dès votre retour ! Le Relais Nature est fermé pendant l’animation. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Payant : 4€ / 3€ – Uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil Nombre de places limité. Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le jeudi 9 juin

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



