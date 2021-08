Vert par Nature : baumes et onguents Relais Nature du Parc de la Deûle, 28 août 2021, Santes.

Vert par Nature : baumes et onguents

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 28 août à 09:30

**Un samedi par mois, à 9h30, participez à une mini formation pour apprendre une technique « nature ».** Nous ne savons pas toujours ce que nous appliquons sur notre peau : d’où vient ce produit, comment est-il fabriqué et avec quels ingrédients ? Étiquette Nature vous accompagne dans la confection de vos propres baumes. Vous comprendrez quelques secrets de nos ancêtres pour prendre soin d’eux avec des produits naturels et des recettes simples. Grâce à cet atelier, réduisez vos déchets en salle de bain et les composants d’origine inconnue appliqués sur votre peau. Rendez-vous à 9h30 Tarifs : Tarif plein 4 €/ Tarif réduit et abonnés 3 € Sur inscription : billetterie en ligne Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) • Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : o à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, o à partir de 6 ans, dans les lieux clos. • Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition • Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** • Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit Le 9 août 2021, le gouvernement a étendu le « pass sanitaire » à plusieurs lieux accueillant du public. Les Relais Nature sont concernés par cette mesure. Une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée pour toute personne à partir de 18 ans. Les visiteurs de 18 ans et plus devront présenter à l’entrée : – soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps) – soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle – soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois) Le pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 septembre 2021.

Tarif plein 4 €/ Tarif réduit et abonnés 3 €

Des huiles végétales, de la cire d’abeille, quelques extraits naturels et le savoir-faire d’Étiquette Nature : préparez vous-mêmes vos baumes pour les pieds, les mains ou encore les lèvres.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



2021-08-28T09:30:00 2021-08-28T11:30:00