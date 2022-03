Vert par Nature : bar à tisanes Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’évènement: Nord

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 7 mai à 09:30

Depuis leur utilisation historique jusqu’à leurs usages actuels, les infusions sont souvent considérées comme des remèdes et des boissons chaudes agréables. Quels bienfaits procurent les plantes et leurs différentes associations ? À quels besoins correspondent-ils ? Réduire le stress, améliorer la digestion ou le sommeil… Tout en dégustant les préparations, apprenez comment cueillir et faire sécher les plantes, puis préparer les mélanges chez vous. Passez à la pratique ! Des recettes vous sont présentées… mais vous pouvez également créer votre propre mélange original pour repartir avec votre breuvage sur mesure. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment_

Payant : 4€ / 3€ – Uniquement sur inscription – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil. Nombre de places limité. Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le jeudi 7 avril.

Un samedi par mois, à 9h30, participez à une mini formation pour apprendre une technique « nature ». Ce mois-ci, Les mûres ont des abeilles vous invite dans son bar à tisanes. Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T11:30:00

