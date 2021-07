Tourcoing Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Nord, Tourcoing Vert par nature : atelier autour de l’argile Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Vert par nature : atelier autour de l’argile Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Tourcoing. Vert par nature : atelier autour de l’argile

Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut, le samedi 17 juillet à 09:30

Autour du thème de la saison 2021 « le lien », les Espaces Naturels de la MEL et l’association Etiquette Nature invitent le public familial à un atelier de de fabrication de produits cosmétiques à base d’argile. Durée 2h, sur inscription. L’argile présente de nombreuses propriétés… l’association Etiquette Nature vous invite à exploiter cette matière rocheuse pour créer des produits cosmétiques et remèdes pharmaceutiques ! Lors de cet atelier, en suivant les conseils de Nadine, vous pourrez réaliser une poudre de teint et un baume à lèvres …. Protocole sanitaire : Conformément aux décisions préfectorales, le port du masque est obligatoire en extérieur dès l’âge de 11 ans et recommandé pour les enfants entre 6 et 10 ans. Il est obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. Seuls sont autorisés les masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de catégorie 1. Les masques « faits maison » ne sont pas acceptés.

Tarif plein : 4€ / tarif réduit : 3€ / gratuit pour les abonnés

Atelier de fabrication de produits cosmétiques à base d’argile avec l’association Etiquette Nature Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut 202 rue de Roubaix 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T09:30:00 2021-07-17T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Étiquettes évènement : Autres Lieu Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Adresse 202 rue de Roubaix 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Tourcoing