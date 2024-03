Vert par Nature : Apithérapie Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 6 juillet 2024.

Vert par Nature : Apithérapie Boostez votre énergie au quotidien grâce au monde fascinant des abeilles mellifères. Avec Les mûres ont des abeilles, réalisez vos mélanges de miel, pollen et plantes du jardin lors d’un atelier DIY. Samedi 6 juillet, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle 4 € / 3 € – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Depuis 40 millions d’années, l’abeille mellifère accomplit un travail laborieux et fascinant. Originaire d’Asie, l’abeille se serait propagée en Europe et en Afrique il y a 300 000 ans. Aujourd’hui, l’abeille mellifère Apis mellifera est la seule espèce vivant sous nos climats tempérés. Depuis des milliers d’années, l’apiculture s’est très vite développée : Égyptiens, Grecs ou Romains, vénéraient et hébergeaient ce petit être indispensable pour l’Homme, comprenant que le miel était une denrée riche en bienfaits.

Avec Myrtille, de Les mûrtes ont des abeilles, découvrez les produits de la ruche et comprenez comment ils peuvent vous apporter de la vitalité. Lors de cet atelier DIY, préparez vos mélanges de miels avec du pollen frais et des plantes du jardin. L’apithérapie, un remède pour booster son énergie !

Rendez-vous : 9 h 30

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2 h

Tarif : 4 € / 3 €

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France

Myrtille Maerten