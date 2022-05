Vert Médoc, 11 mai 2022, .

Vert Médoc

2022-05-11 – 2022-06-10

4 EUR La Ville de Pauillac organise une manifestation grand public autour de l’écoresponsabilité et du développement durable.

Vert Médoc a pour objectif de sensibiliser le public sur les questions d’environnement et de patrimoine local à travers plusieurs rendez-vous pour petits et grands : expositions, randonnées nature, spectacles, films, conférences, ateliers, jeux, pique-nique, foire exposition… seront au programme sur une période de plusieurs semaines avec en point d’orgue le weekend des 21 et 22 mai.

+33 5 56 59 03 08

Mairie de Pauillac

