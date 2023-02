Vert l’Avenir, le forum des métiers et des formations du paysage QJ – Quartier Jeunes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Trouvez votre voie dans la nature ! Le 16 février, de 14h à 18h, au QJ – Quartier Jeunes place du Louvre, découvrez les métiers et les formations du paysage, de l’environnement, des espaces verts et de l’agriculture urbaine au forum Vert l’Avenir. Pour qui ? Les collégien·nes, avec leur classe ou individuellement, les 16/25 ans et les adultes en reconversion professionnelle Le Programme : Le forum est découpé en 5 îlots thématiques : – L’Espace Environnement / Écologie

– L’Espace Aménagement Paysager

– L’Espace Arbres

– L’Espace Agriculture urbaine

– L’Espace Formations & Emploi Vous pourrez y rencontrer des entreprises, des centres de formations, des structures publiques, qui vous feront découvrir leurs univers de façon interactive, grâce à des casques de réalité virtuelle, des jeux et des ateliers. Le programme complet est a retrouvé ici QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris Contact : https://www.ecoledubreuil.fr/evenement/forum-vert-lavenir/ 01 53 66 14 00 https://fr-fr.facebook.com/ecoledubreuilparis/ https://fr-fr.facebook.com/ecoledubreuilparis/ https://www.ecoledubreuil.fr/

