La cabane à Plume(s) – Vivez 24h de spectacle ! Vert et Brocas, 26 mai 2023, Vert.

Les habitants vous invitent à l’aboutissement d’un travail artistique inédit réalisé avec la

Cie l’Homme Debout depuis 3 ans. Une dizaine de rendez-vous pendant 24h où vous retrouverez Plume, petite fille de 8 mètres de haut.

Plume est une petite fille d’une dizaine d’années, et son monde à elle est menacé. Les oiseaux se sont tus, ils ont soudainement disparu, annonçant la catastrophe. Plume part à leur recherche. Elle nous appelle à rejoindre son combat, à chercher la part d’humanité qui nous relie les un·e·s aux autres, pour tenter de sauver sa cabane et faire revenir les oiseaux.

À Vert, 26 mai, dès 19h : Auberge Espagnole | Bal traditionnel | Spectacle | Soirée Astronomie

À Brocas, 27 mai, de 10h à 23h :

• Balade à la rencontre de Nahual, grand esprit oiseau

• Grand pique-nique autour de Nahuat

• Ateliers créatifs

• Spectacle des enfants

• Spectacle La cabane à Plume(s).

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-27 00:00:00. EUR.

Vert et Brocas

Vert 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine



The inhabitants invite you to the result of an original artistic work realized with the

Cie l’Homme Debout for 3 years. A dozen meetings during 24 hours where you will find Plume, a little girl of 8 meters high.

Plume is a little girl of about ten years old, and her world is threatened. The birds have fallen silent, they have suddenly disappeared, announcing the catastrophe. Plume goes in search of them. She calls us to join her fight, to look for the part of humanity that links us to each other, to try to save her cabin and bring back the birds.

In Vert, May 26, from 7 pm: Spanish Inn | Traditional Ball | Show | Astronomy Evening

In Brocas, May 27, from 10 am to 11 pm :

? Walk to meet Nahual, great bird spirit

? Big picnic around Nahuat

? Creative workshops

? Children’s show

? Show La cabane à Plume(s)

Los habitantes le invitan a la culminación de un original trabajo artístico realizado con la

Cie l’Homme Debout desde hace 3 años. Una docena de encuentros durante 24 horas en los que encontrará a Plume, una niña de 8 metros de altura.

Plume es una niña de unos diez años, y su mundo está amenazado. Los pájaros se han callado, han desaparecido de repente, anunciando la catástrofe. Plume va en su busca. Nos pide que nos unamos a su lucha, que busquemos la parte de humanidad que nos une a los demás, para intentar salvar su cabaña y traer de vuelta a los pájaros.

En Vert, 26 de mayo, a partir de las 19.00 horas: Posada española | Baile tradicional | Espectáculo | Velada astronómica

En Brocas, el 27 de mayo, de 10.00 a 23.00 horas :

? Paseo al encuentro de Nahual, gran espíritu de pájaro

? Gran picnic alrededor de Nahuat

? Talleres creativos

? Espectáculo infantil

? Espectáculo The Feathered Hut(s)

Die Einwohner laden Sie zum Höhepunkt einer beispiellosen künstlerischen Arbeit ein, die sie mit der

Cie l’Homme Debout seit drei Jahren durchgeführt wurde. Ein Dutzend Termine während 24 Stunden, an denen Sie Plume, ein kleines Mädchen von 8 Metern Höhe, treffen werden.

Plume ist ein kleines Mädchen von etwa zehn Jahren, und ihre Welt ist bedroht. Die Vögel sind verstummt, sie sind plötzlich verschwunden und kündigen eine Katastrophe an. Plume macht sich auf die Suche nach ihnen. Sie ruft uns dazu auf, uns ihrem Kampf anzuschließen, nach dem Teil der Menschlichkeit zu suchen, der uns miteinander verbindet, und zu versuchen, ihre Hütte zu retten und die Vögel zurückzuholen.

In Vert, 26. Mai, ab 19 Uhr: Spanische Herberge | Traditioneller Ball | Show | Astronomie-Abend

In Brocas, 27. Mai, von 10 bis 23 Uhr :

? Spaziergang zur Begegnung mit Nahual, dem großen Vogelgeist

? Großes Picknick rund um Nahuat

? Kreative Workshops

? Aufführung der Kinder

? Aufführung La cabane à Plume(s) (Die Federhütte)

Mise à jour le 2023-05-11 par PNR Landes de Gascogne