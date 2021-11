Versus / Yougz and the Wonder Tambours Casa Consolat, 19 novembre 2021, Marseille.

Versus / Yougz and the Wonder Tambours

Casa Consolat, le vendredi 19 novembre à 20:30

Ce vendredi 19 novembre, la Casa Consolat accueillera non pas 1 mais 2 concerts ! En première partie, à 20h30 : Yougz and the Wonder Tambours En Uruguay, il y a des instruments qui parlent : les tambours du Candombe. On peut les entendre discuter, appeler, crier et pleurer parfois, dans les rues de Montevideo. Ils vont souvent par trois : le père (el piano), le fils cadet (el chico) et le fils aîné (el repique). Yougz and the Wonder Tambours naît de la rencontre entre Hugo Collin, ses deux saxophones et trois de ces tambours. Famille recomposée, joyeuse mais un peu bordélique, ils apprennent à discuter ensemble par l’entremise d’une loopstation et de tout un tas de câbles et de prothèses en tout genre. Ensemble, ils partent alors en terre étrangère, sur les territoires du Jazz, du groove, ou encore de la samba, et s’essaient à l’improvisation. [https://soundcloud.com/…/yougz-and-the-wonder-tambours](https://soundcloud.com/…/yougz-and-the-wonder-tambours) [https://www.youtube.com/watch?v=Tampt9lm_hs](https://www.youtube.com/watch?v=Tampt9lm_hs) [http://yougz.assodudrac.com/](http://yougz.assodudrac.com/) [https://www.facebook.com/YAWT.DRAC](https://www.facebook.com/YAWT.DRAC) Ensuite la soirée continue avec à 22h : Versus Mettant face à face saxophones et tambours uruguayens d’un côté et boîte à rythme, synthétiseurs analogiques et chant en occitan de l’autre, le trip-hop hallucinatoire du duo Toulousain Versus met en scène un délire brumeux dans lequel Massive Attack remixe l’Art ensemble of Chicago dans les rue de Montevideo lors du carnaval. Entre polyrythmie afro-américaine, électro et jazz, on y suit les pérégrinations hallucinées de l’âme d’un mort, fantôme condamnée à courir éternellement dans ses anciens lieux de vie au milieu de l’indifférence de ses semblables. Elle y croise des démons tortionnaires, des messagers des morts, et ne trouve de réconfort que la nuit, lorsqu’elle s’abreuve dans les tonneaux de vin des vivants endormis. [https://www.youtube.com/watch?v=lVyCWFO0V7Y](https://www.youtube.com/watch?v=lVyCWFO0V7Y) [http://versus.assodudrac.com/](http://versus.assodudrac.com/) [https://www.facebook.com/versus.assodudrac](https://www.facebook.com/versus.assodudrac) Infos pratiques : 1 Rue Consolat, 13001 Marseille 1er concert 20h30 – 2e concert 22h Entrée à prix libre – prix conseillé 5€ Restauration sur place dès 19h30

Entrée à prix libre, prix conseillé 5€

♫♫♫

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T23:59:00